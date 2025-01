Wittenberg/MZ - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht am 15. Januar schnell aufgeklärt werden. Nach dessen Angaben beabsichtigte eine zunächst unbekannte VW-Fahrerin um 16.50 Uhr den Parkplatz von Möbel-Mit in der Dessauer Straße in Wittenberg zu verlassen.

Dabei kollidierte sie mit einer Straßenlaterne. Anschließend verließ die Fahrerin unerlaubt den Unfallort. Dank des notierten Kennzeichens konnte sie schnell ausfindig gemacht werden. Gegen die 65-Jährige aus dem Landkreis Wittenberg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Es entstand Sachschaden.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich um 17.50 Uhr in der Collegienstraße in Wittenberg. Nach Angaben eines Zeugen beabsichtigte der unbekannte Fahrer zu wenden. Dabei touchierte er beim Rückwärtsfahren das Geländer des Trajunschen Baches, wobei Sachschaden entstand. Anschließend habe der Zeuge den Fahrer auf den Unfall aufmerksam gemacht. Dieser verließ aber ebenfalls den Unfallort in Richtung Am Stadtgraben. Auch er informierte die Polizei und übermittelte den Beamten das Kennzeichen. Da es sich um ein Firmenfahrzeug aus Merseburg handelte, konnte der Fahrer noch nicht ermittelt werden.

Am 16. Januar parkte eine 74-jährige Toyota-Fahrerin um 10.15 Uhr auf dem Parkplatz des Neuen Rathauses in der Wittenberger Lutherstraße rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei stieß sie gegen einen parkenden Audi, wobei Sachschaden entstand. Anschließend verließ sie unerlaubt die Unfallstelle. Der Unfall wurde durch zwei Mitarbeiter des Neuen Rathauses beobachtet. Diese informierten die Polizei. Die Beamten konnten die Dame in der Berliner Straße feststellen und anhalten. Gegen sie wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.