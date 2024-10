Zu einem Unfall, der sich in Wittenberg ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen.

Unfall in Wittenberg: Die Polizei sucht Zeugen

Was ist passiert?

Wittenberg/MZ. - Die Polizei aus dem Revier Wittenberg sucht Zeugen eines Parkplatzunfalls in Wittenberg. Was ist passiert?

Im Bereich der Fitnessarena in der Dessauer Straße in Wittenberg kam es am Dienstag um 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel und einem Pkw Mercedes-Benz. Dabei stieß die 48-jährige Opel-Fahrerin beim Einparken gegen den bereits parkenden Mercedes.

Dabei entstand Sachschaden. Zur genauen Klärung des Unfallherganges auf dem Parkplatz bittet die Polizei den unbekannt gebliebenen Zeugen, welcher den Unfall der Polizei meldete, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/46 90 oder per Mail an [email protected] zu melden, wird in der Pressemitteilung weiter informiert.