Bei einem Unfall bei Gräfenhainichen wurden drei Menschen verletzt. Eine Fahrerin sogar schwer. Was passiert ist.

Unfall bei B100 in Gräfenhainichen: Dreijähriges Kind verletzt

Gräfenhainichen/MZ - Am 14. Januar befuhr ein 38-jähriger Kia-Fahrer um 18.27 Uhr die L 136 aus Richtung Gräfenhainichen kommend mit der Absicht, nach links in Richtung B 100 abzubiegen.

Dabei kam es der Polizei zufolge zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat, dessen 46-jährige Fahrerin die L 136 aus Richtung Zschornewitz kommend in Richtung Gräfenhainichen befuhr. Die Fahrerin des Seat wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, und der Kia-Fahrer sowie ein im Kia mitfahrendes dreijähriges Kind leicht verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zwei Pkw stoßen zusammen. (Foto: Thomas Klitzsch)

Durch Kameraden der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und Beräumung der Straße gesperrt. Der Einsatz der Gräfenhainichener Feuerwehr war nach 20 Uhr beendet. Insgesamt zehn Kameraden waren vor Ort. Dieser Unfall ist bereits der zweite in diesem Jahr an dieser Stelle. Am vergangenen Freitag hat es dort bereits gekracht.