In der Nacht kommt ein Transporter von der Straße ab, durchbricht einen Wildzaun und prallt frontal gegen einen Baum.

Köselitz/MZ - Schwer verletzt worden ist ein 53-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig. Nach Angaben der Polizei kam der Transporter gegen 1.16 Uhr in der Nacht nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen, durchbrach einen Wildzaun und prallte schließlich an einen Baum.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro.