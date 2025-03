Coswig/MZ. - Es ist das Ergebnis eines Horror-Szenarios, welches sich den Kameraden der Coswiger Feuerwehr am 2. März auf der Autobahn 9 an der Unfallstelle bietet. „Vorgefunden haben wir einen Transporter der auf der Seite lag“, berichtet David Polzin, „und einen Pkw, den es in der Mitte fast komplett zerrissen hat.“ Für eine Insassin des Pkw kommt jegliche Hilfe zu spät. Die 55-jährige Frau stirbt am Unfallort. Das ist der dritte Unfall mit Todesfolge, der sich zwischen Coswig und Köselitz innerhalb von 20 Monaten ereignet. Als Unfallschwerpunkt gilt das Teilstück aber nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.