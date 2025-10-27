Marina, Schloss- und Festung Mittelelbe Umstrittene Pläne für Barfußpfad in Coswig - Investitionen in Millionenhöhe
An der Marina Coswig soll der stationsreichste Barfußpfad Deutschlands entstehen. Warum das im Bauausschuss zunächst abgelehnt wird und was Stadträte nun dazu sagen.
27.10.2025, 06:30
Coswig/MZ. - Fabian Eisenberger sorgt während der jüngsten Stadtratssitzung in Coswig dafür, dass die Entscheidung zu den Erweiterungsplänen, die für die Marina vorliegen, vertagt wird. Sein Antrag findet mit 16 Ja- und neun Gegenstimmen eine deutliche Mehrheit. Dieses Vorpreschen Eisenbergers, der für die Fraktion „Bürger repräsentieren Coswig“ agiert, habe nicht daran gelegen, dass das Vorhaben zumindest unter den Stadträten umstritten ist, sondern, „weil unserer Fraktion noch viele Informationen gefehlt haben“, sagt er.