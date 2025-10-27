An der Marina Coswig soll der stationsreichste Barfußpfad Deutschlands entstehen. Warum das im Bauausschuss zunächst abgelehnt wird und was Stadträte nun dazu sagen.

Nicole Krauthahn brennt für ihre Ideen. An Ort und Stelle erklärt sie mit Händen und Füßen, wie sie sich den Übergang vom Mittelalterdorf zum Barfußpfad vorstellt.

Coswig/MZ. - Fabian Eisenberger sorgt während der jüngsten Stadtratssitzung in Coswig dafür, dass die Entscheidung zu den Erweiterungsplänen, die für die Marina vorliegen, vertagt wird. Sein Antrag findet mit 16 Ja- und neun Gegenstimmen eine deutliche Mehrheit. Dieses Vorpreschen Eisenbergers, der für die Fraktion „Bürger repräsentieren Coswig“ agiert, habe nicht daran gelegen, dass das Vorhaben zumindest unter den Stadträten umstritten ist, sondern, „weil unserer Fraktion noch viele Informationen gefehlt haben“, sagt er.