In Wittenberg ist es zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, als eine 18-jährige Fahranfängerin einem abbiegenden Auto entwich und dabei auf dem Gehweg geriet.

Überholmanöver führt zu Unfall mit verletzter Fußgängerin in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Unfall mit einer verletzten Person: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren ein 23-jähriger Opel-Fahrer und eine 18-jährige Kia-Fahrerin am Mittwoch um 16.50 Uhr die Schillerstraße in Wittenberg in Richtung Berliner Straße.

Der Opel-Fahrer wollte auf den linksseitigen Parkplatz abbiegen und setzte den Blinker, musste jedoch verkehrsbedingt wegen einer Fußgängerin halten. Die Fahranfängerin setzte zum Überholen des Opels an. Da der Fahrer in diesem Moment bereits nach links einlenkte, fuhr die Kia-Fahrerin, um eine Kollision zu verhindern, ebenfalls nach links auf den Gehweg. Die Fußgängerin konnte der Kollision ausweichen, indem sie nach hinten ging.

Dabei fiel sie über einen Fahrradständer und verletzte sich. Zu einem Zusammenstoß der Beteiligten kam es nicht. Die Fußgängerin wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.