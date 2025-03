Was der Auslöser für einen Kundenansturm in der Berliner Chaussee in Wittenberg ist und warum sogar ein Sicherheitsdienst vor Ort ist.

Überfüllte Parkplätze und lange Schlangen in Wittenberg: Was dahinter steckt

Wittenberg/MZ - Ein Outlet-Verkauf mit Rabatten von bis zu 50 Prozent hat am Freitag zahlreiche Kunden in den Lidl-Markt in der Berliner Chaussee in Wittenberg gelockt. Der Parkplatz des Discounters war schnell voll und auch in den Straßen rund um den Markt wurde es eng. Nicht alle Kunden hielten sich dabei an die Verkehrsregeln.

Die Parksituation ist zum Outlet-Verkauf von Lidl in Wittenberg sehr angespannt. (Foto: Jonas Lohrmann)

Wer allerdings ein Schnäppchen ergattern wollte, musste sich lange anstellen. Denn vor der Lagerhalle bildete sich eine lange Warteschlange. Um den Zustrom zu kontrollieren, wurde ein Sicherheitsdienst eingesetzt. Der Verkauf findet am Freitag und Samstag von 8 bis 14 Uhr statt.