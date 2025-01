In die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Wittenberg ist in den vergangenen Jahren viel Geld investiert worden. Die Ausstattung wird inzwischen als gut bis sehr gut beurteilt.

Landrat Christian Tylsch (Mitte) übergibt Laptops und Tablets an Martin Baum, Christiane Kreuzmann, Karolin Preßler und Detlef Gutsche (v.l.)

Wittenberg/MZ. - Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Wittenberg ist in den vergangenen Jahren entscheidend vorangekommen. Inzwischen ist von einer guten bis sehr guten IT-Ausstattung die Rede. Auch die WLAN-Versorgung funktioniere, sie wird als ausreichend an allen Schulen, die sich in Trägerschaft des Landkreises befinden, beschrieben.