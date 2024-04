Das Augustinuswerk hat die Türen zu den Tagesstrukturen in Wittenberg geöffnet. Was Interessierte erfahren haben.

Wittenberg/MZ. - Von Beginn an ist der Tag der offenen Tür der beiden Häuser der Tagesstrukturen des Augustinuswerks Wittenberg in der Willy-Lohmann-Straße und an der Christuskirche gut besucht gewesen.

Eigentlich trennt nur ein Gartenzaun mit Tor die beiden Gebäude voneinander. Am Samstag standen nicht nur die Türen zu den Gebäude für die Besucher offen, auch unterschiedlichen Räume waren geöffnet. Dort wurde gezeigt, was die 38 Klienten je Haus dort alles bewerkstelligen.

Man konnte erleben, wie Papier recycelt wird. Vom Zerkleinern des Altpapiers bis zum Schöpfen und pressen des neuen Bogens. Viele handwerkliche Dinge standen zum Verkauf.

Ein Höhepunkt war der Auftritt der Theatergruppe mit dem Märchenstück „Die goldene Gans“. Dafür gab es viel Applaus vom Publikum. Den hat sich auch das Augustinuswerk für die Arbeit mit den Menschen mit Handicap verdienst, wie man dort erfuhr.