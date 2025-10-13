Trotz klammer Haushaltslage: In Coswig gibt es wieder einen Adventsmarkt

Coswig/MZ. - Die guten Nachrichten vorweg. Obwohl die Stadt Coswig sich aufgrund nach wie vor nicht vorgelegter Jahresabschlüsse in der vorläufigen Haushaltsführung befindet und daher – wie andere Kommunen im Landkreis auch – keinerlei Mittel für kulturelle Events einsetzen darf, wird es trotzdem dieses Jahr einen Adventsmarkt geben. Auch das Stadtfest im kommenden Jahr gilt als gesichert.