Auch Stadtfest gilt als gesichert Trotz klammer Haushaltslage: In Coswig gibt es wieder einen Adventsmarkt

Entscheidungen bei Coswiger Festkultur werden getroffen.

Von Andreas Hübner 13.10.2025, 14:00
Der Adventsmarkt von Coswig im Jahr 2023 (Foto: Hübner)

Coswig/MZ. - Die guten Nachrichten vorweg. Obwohl die Stadt Coswig sich aufgrund nach wie vor nicht vorgelegter Jahresabschlüsse in der vorläufigen Haushaltsführung befindet und daher – wie andere Kommunen im Landkreis auch – keinerlei Mittel für kulturelle Events einsetzen darf, wird es trotzdem dieses Jahr einen Adventsmarkt geben. Auch das Stadtfest im kommenden Jahr gilt als gesichert.