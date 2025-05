Coswig/MZ. - In Deutschland gibt es viele Frauen, die Maria Müller heißen. In Italien sind ganz bestimmt mehrere Antonio Moretti zu finden. Und auch der Name Trevor Jackson taucht in den USA mehrmals auf. Wie es der Zufall so will, sind die beiden Trevor Jacksons, um die es hier geht, sogar noch in der gleichen Branche tätig. Beide sind als Sänger, Entertainer und auch als Schauspieler unterwegs. Und so kam es, wie es kommen musste. Als in der MZ das jüngste Konzert in der Coswiger Nicolaikirche angepriesen wurde, ist der andere – oder sozusagen der falsche – Trevor Jackson angekündigt worden.

