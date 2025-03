Harry Wijnvoord unterstützt das Benefizkonzert für die Mukoviszidose Selbsthilfe in der Nicolaikirche in Coswig. Er ist aber nicht der eigentliche Star der Veranstaltung.

Coswig/MZ. - Das kommt so im Terminkalender eines US-amerikanischen Künstlers definitiv so gut wie nie vor. Direkt nach einem von Megastar Taylor Swift persönlich gewünschten Auftritt in der berühmt-berüchtigten Wüsten-Metropole Las Vegas kommt es zu einem Benefiz-Gastspiel in Sachsen-Anhalt.