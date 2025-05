Die Feuerwehr kämpft mit einem Großaufgebot gegen die Flammen in einer ehemaligen Kita in der Reinefarthstraße in Merseburg.

In Merseburg zogen am Donnerstagabend schwarze Rauchwolken in den Himmel. Grund dafür war ein Gebäudebrand.

Merseburg. - Am Donnerstagabend ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. 20.36 Uhr wurde ein Brand in einem Gebäude in der Reinefarthstraße in Merseburg gemeldet. Schwarze Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen.