Kita-Beiträge in Merseburg

Merseburg/MZ. - Es werde immer wieder den Menschen in die Tasche gegriffen, die durch fleißiges Zur-Arbeit-gehen das System am laufen hielten, sagte AfD-Stadträtin Manuela Krause im Merseburger Stadtrat. Und Fraktionschef Daniel Wald (AfD) sagte, dass es mit seiner Partei keine Erhöhung der Kita-Gebühren geben werde. Und wie ist es am Ende ausgegangen?