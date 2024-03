Im Annaburger Ortsteil Axien im Landkreis Wittenberg ereignete sich am Freitag ein tödlicher Unfall. Ein 36-Jähriger kam bei Baumfällarbeiten ums Leben.

Annaburg - Ein 36-Jähriger ist bei Baumfällarbeiten in Axien, nahe Annaburg (Landkreis Wittenberg), ums Leben gekommen. Der Mann stand nach ersten Erkenntnissen auf einer Leiter, als ihn ein Ast am Kopf traf, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Mit einer Motorsäge hatte er versucht, eine Astgabel vom Baum zu trennen. Dann soll er drei Kollegen dazu aufgefordert haben, an einem Spanngurt am Ast zu ziehen.

Daraufhin traf der Ast am Freitagmorgen jedoch den 36-Jährigen. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.