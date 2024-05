Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ. - Stimmengewirr auf dem Coswiger Lerchenfeld: 36 Kinder – darunter ein Mädchen aus Nedlitz – kicken. Oder besser: Sie trainieren unter Anleitung von erfahrenen Übungsleitern. Die Einheiten werden alle mit Ball absolviert. Die Fußballschule von Hannover 96 ist drei Tage lang zu Gast. Es ist die fünftgrößte in Deutschland. Die Zahlen sind beeindruckendend: In jährlich über 300 Veranstaltungen werden mehr als 8.000 Kinder erreicht. Dabei wird an den fußballerischen Fähigkeiten gearbeitet, um die Leidenschaft für den Sport auszuleben. Trainingseinheiten werden sogar in Österreich, Italien und Kroatien angeboten.