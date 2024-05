Ob Demokratiefest, Puppentheater, Comedy, Dorfparty oder kunstvolle Führung: Wer mag, kann auch am bevorstehenden Wochenende in ud um Wittenberg wieder was erleben.

Wittenberg/MZ. - Nach einer feiertagsbedingt verkürzten Woche steht auch schon das nächste Wochenende vor der Tür. Die MZ hat sich in der Region umgeschaut und einige Tipps für Unternehmungen zusammengetragen. Zu einem Fest der Demokratie wird am Samstag, 25. Mai, in Wittenberg eingeladen. Die Veranstaltung, die das Bündnis Wittenberg Weltoffen gemeinsam mit zahlreichen Partnern organisiert, findet von 15 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz statt. „Es gibt mindestens zwei aktuelle Gründe für ein Fest für Demokratie: Unsere Demokratie ist gefährdet. Und vor 75 Jahren wurde das Grundgesetz verabschiedet“, heißt es aufseiten der Evangelischen Akademie. Für die Kundgebung angekündigt wird ein buntes Programm. Es wird Musik geben. Geplant sind eine Leseecke, Stände, Angebote für Kinder und vieles mehr.

„Große Kunst in kleinen Happen“ titelt ein Format der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Am Sonntag, 26. Mai, wird im Rahmen dieser Reihe ins Gotische Haus nach Wörlitz eingeladen. Martin Glinzer aus der Abteilung Schlösser und Sammlungen behandelt in seiner Führung eine Besonderheit des Interieurs. Das Gotische Haus im Wörlitzer Park zählt zu den frühesten und besterhaltenen neogotischen Architekturen auf dem europäischen Kontinent. Es wurde ab 1773 erbaut und bis 1813 mehrfach erweitert. Die Innenausstattung hat sich zu großen Teilen erhalten. Die Führung beginnt um 11 Uhr, Treffpunkt ist das Gotische Haus. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung per Mail an [email protected] oder unter Tel. 034905/4090 gebeten.„Skätsch me if you can“ heißt es am Samstag, 25. Mai, im Clack-Theater Wittenberg. Die Comedy-Sketch-Show ist letztmalig zu erleben, Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Wie es vom Clack-Management heißt, gibt es noch wenige Restkarten. Infos zum Ticketstatuts stehen bei www.clack-theater.de auch im Netz. Zum Stück: Drei Comedians des Clack-Theaters müssen sich die Pointen teilen. Das sei die schlechte Nachricht. Und die gute? „Alle drei sind Auskenner über die kleinen Wichtigkeiten und Nichtigkeiten des Alltags. Doch dann kommt ein Witz um die Ecke, der guckt und sagt: Hier gefällt’s mir, ich bin gekommen, um zu bleiben ...“Im Alten Theater des Anhaltischen Theaters Dessau ist am Sonntag, 26. Mai, um 15 Uhr zum letzten Mal das Puppentheaterstück „Wie Dilldapp nach dem Riesen ging“ zu sehen. Geeignet ist es für alle Menschen ab sechs Jahren. Tankred Dorsts Heldenreise ist der klassischen Märchenwelt entlehnt, doch die Geschichte des Bäckerjungen Dilldapp, der sich in ein Abenteuer stürzt, um seine geliebte Prinzessin heiraten zu können, ist mit trockenem Witz und modernem Tempo erzählt, heißt es zum Programm. Auf dem Weg trifft er eine eigensinnige Schnecke, ein ratloses Perlhuhn und einen optimistischen Igel. „Selbst der Bäckersjunge weiß zunächst nicht, ob diese Gefährten Gefahr bedeuten oder seine Rettung. Doch nur wenn er es schafft, den Riesen zu befrieden, dürfen die Prinzessin und der Dilldapp ihre Hochzeit steigen lassen.“Das inzwischen 43. Dorffest soll am Samstag, 25. Mai, in Rahnsdorf stattfinden. Es startet um 14 Uhr auf dem neuen Festplatz hinter dem Gemeindehaus/Feuerwehr-Gerätehaus, Rahnsdorfer Lindenstraße 39. Zu Beginn des Festes sorgt das „Boßdorfer Blasorchester“ im Festzelt für Stimmung. Angekündigt werden unter anderem Spielstände, an denen Preise gewonnen werden können, und Angebote auch für die jüngsten Besucher. Circa 15 Uhr soll es eine Puppentheateraufführung geben. Ab etwa 18 Uhr findet eine Disco mit kulturellen Darbietungen statt. Der Eintritt ist frei, Parkplätze vorhanden, heißt es weiter.