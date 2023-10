Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - An diesem Wochenende schon etwas vor? Für Freunde von Tanz, Live-Musik und Kultur wird in und um Wittenberg wieder einiges geboten.Kurhausball: Am Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr lädt die Eisenmoorbad-Kur-GmbH zum 30-Jährigen Jubiläum des Balls, der in diesem Jahr unter dem Motto „Eine Italienische Nacht“ steht, ins Kurhaus nach Bad Schmiedeber ein. Austragungsort der Veranstaltung ist traditionell der Jugendstil-Festsaal, der sich dem Motto des Abends anpasst. Die Gäste erwartet ein Abend im italienischen Flair. Die Dresdner Galaband Fridtjof Laubner, wird mit ihrem bunten Repertoire für stimmungsvolle Tanzmusik sorgen. Die Moderation des Abends übernimmt die Musicaldarstellerin und Sängerin Simone Bernaldo. Für weitere Showacts sorgen der Jongleur, Magier und Akrobat Maximilian Boy sowie die Landesmeister im lateinamerikanischen Tanz, Kathrin und Jürgen Rodewald. Das eigens auf das Motto abgestimmte Fünf-Gänge-Menü soll die Gäste kulinarisch nach Italien bringen. Karten im Vorverkauf für 95 Euro an der Rezeption im Kurhaus, Tel. 034925/6 20 10. Restkarten, soweit noch vorhanden, am Tag der Veranstaltung ab 18 Uhr an der Abendkasse im Kurhaus.