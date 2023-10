Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Für das bevorstehende Wochenende hat die MZ auf dieser Seite wieder einige Empfehlungen zusammengetragen. Und für alle, die sich bereits am heutigen Wochenschluss auf die freien Tagen einstimmen lassen möchten, gibt es ebenfalls einen Tipp, und zwar für die Veranstaltung in einer besonderen Reihe, die den Wochenschluss auch in ihrem Titel führt.Chormusik zum Saisonabschluss der Reihe „Orgelmusik zum Wochenschluss“ in der Stadtkirche Wittenberg kündigt der Kantor der Stadtkirchengemeinde, Christoph Hagemann, für den heutigen Freitag an. Dazu erwartet wird der skandinavische Chor „Högalids Oratorienchor“. Unter der Leitung von Benedikt Melichar erklingen Werke der englischen Renaissance-Komponisten Thomas Morley und William Byrd, der vor 400 Jahren verstarb. Mit Matthew Peterson ist auch die klangvolle zeitgenössische skandinavische Chormusik vertreten. An der Orgel begleiten Stadtkirchenkantor Christoph Hagemann und Leon Tscholl, der auch als Solist zu hören sein wird. Die Orgelmusiken freitags um 18 Uhr haben eine lange Tradition: Schon seit ihrer Erbauung 1983 erklingt die große Sauer-Orgel der Stadtkirche Wittenberg wöchentlich zu dieser Zeit. Auch in diesem Jahr wurde sie im Wechsel von Hagemann und Gästen aus Nah und Fern bespielt. Das Konzert am 27. Oktober mit dem Chor aus Skandinavien ist das 29. in der Reihe diesem Jahrgang. Beginn ist wie immer 18 Uhr. Auf eine besondere Reise geht am Samstag, 28. Oktober, das Duo „Capriccio“ mit dem Publikum im Saal des Gemeindezentrums von Vockerode. In dem Konzert, das um 17 Uhr beginnt und unter dem Motto „Der Soundtrack unserer Jugend“ steht, präsentieren Sabine Waszelewski und Klaus-Jürgen Dobeneck Hits aus Ost und West, Ostrock und internationale Hits. Die Interpretationen sowie kleine Anekdoten lassen die Musik und die Musiker jener Zeit in einem neuen Licht mit modernem Sound erstrahlen, heißt es in einer Ankündigung und auch, dass beide Künstler stets darauf achten, „nie die Seele der Songs zu verletzen“. Für die Themenkonzerte und ihr Können wurde „Capriccio“ mehrfach ausgezeichnet. Ticketinfos gibt es telefonisch unter 034906/2800 und 0171/4547950 und bei den Touristinfos in Oranienbaum u. Wörlitz.