Das Tierheim Wittenberg hat für rund 140.000 Euro einen Teil des Hundebereichs erneuert. Auch der Katzenbereich bekommt eine Aufwertung. Was sich geändert hat und wo es ein Einhornzimmer gibt.

Tierheim Wittenberg investiert viel Geld in Zwinger für Hunde

Juliane Zahradka steht in einem der modernisierten Hundebereiche: Jeder Zwinger verfügt über eine geräumige Hundebox.

Reinsdorf/MZ - Hund müsste man doch sein! Dieser Wunsch kommt einem in den Sinn, wenn man die modernen und freundlichen Hundezwinger im Wittenberger Tierheim betritt. Seit August vorigen Jahres wurde der große Hundebereich umgebaut: Die bunten Fliesen und kargen Innenbereiche gehören nun der Vergangenheit an. Jetzt kennzeichnen den Hundebereich helle Farben, ein unempfindlicher Boden und geräumige Boxen, die teilweise sogar beheizt werden können. Um die 140.000 Euro hat das Tierheim investiert, um die Zwinger, an denen schon seit vielen Jahren nichts mehr gemacht wurde, zu erneuern. „Dieser Einsatz hat sich gelohnt“, findet Juliane Zahradka, Vorsitzende des Tierheimvereins.