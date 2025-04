Statt Brot gibt es in der ehemaligen Bäckerei Meiling in Vockerode bald kosmetische Behandlungen und Therapien für Patienten der Osteopathie und Physiotherapie.

Therapie statt Brötchen - Was in ehemaliger Bäckerei in Vockerode bald angeboten wird

Vockerode/MZ. - Die Zeit des Leerstands hielt sich in Grenzen. Nachdem die Bäckerei Meiling in ihrer Vockeroder Filiale den Geschäftsbetrieb einstellte, konnte Vermieter Stephan Schmidt die weitere Nutzung des Gebäudes gewährleisten. Zwei Frauen, beide langjährig in Vockerode tätig, werden in dem Objekt die neu hergerichteten Räume beziehen. „Wir haben richtig Vollgas gegeben, um die Voraussetzungen zu schaffen“, informierte Schmidt, der sich erleichtert zeigte, dass die Nachmieterinnen die vorhandene räumliche Kapazität komplett in Anspruch nehmen.