Ein ungewöhnlicher Diebstahlversuch hat sich in Bergwitz ereignet. Unbekannte Täter wollten einen Wurstautomaten aufbrechen.

Täter wollen Wurstautomat in Bergwitz knacken – doch der Plan geht schief

In Bergwitz haben Unbekannte versucht, einen Wurstautomaten gewaltsam zu öffnen.

Bergwitz/MZ - Einen versuchten Diebstahl hat es in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag, 6.30 Uhr in Bergwitz gegeben.

Laut Polizei wollten bislang unbekannte Täter in der Alten Wittenberger Straße in Bergwitz gewaltsam einen Wurstautomaten öffnen. Dies gelang ihnen nicht. Am Automaten ist Sachschaden entstanden.