Stromversorger bietet Projekttage an

Blackout-Erlebnistage wurden für Schulklassen in Ferropolis angeboten. Einen Tag lang befassen sich die Teilnehmenden dabei intensiv mit der Möglichkeit eines großflächigen Stromausfalls.

Das Thema Wucherpreise für Lebensmittel rückte im Rollenspiel der Zehnklässler schnell in den Fokus.

FERROPOLIS/MZ - Nicht zuletzt aufgrund der enorm gestiegenen Preise für Energie und insbesondere für Strom ist die Energiekrise derzeit in aller Munde. Auch die Frage der Versorgungssicherheit spielte bei etlichen Entscheidungen der Bundesregierung in den vergangenen Monaten eine große Rolle. Da erscheint es nur folgerichtig, dass das übergeordnete Thema zweier für Schüler verschiedener Schulen organisierter Projekttage in Ferropolis „Blackout“ hieß.