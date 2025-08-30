Eine Bürgerinitiative will den Bau eines Funkmasts in Hohenlubast verhindern. Warum sie mit ihrem Vorhaben Erfolg haben könnte und was die Bundeswehr damit zu tun hat.

Die Bürgerinitiative Dübener Heide setzt sich für den Naturschutz der Heide ein. Das betrifft meist Windräder, nun auch einen Mobilfunkmast.

Wittenberg/MZ. - Hohenlubast ist eine idyllische Ortschaft in der Dübener Heide. Außer einem Käuzchen hier und einem Hundebellen da ist in dem Gräfenhainichener Ortsteil nicht viel zu hören, zu sehen sind neben den Häusern der rund 80 Einwohner nur Wald, Wiese und Natur. Diese Natur wollen Birgit Gehre, Thomas Schwarzbrunn und Maik Liebe von der Bürgerinitiative „Gegenwind Dübener Heide“ bewahren. Eigentlich geht es ihnen dabei vornehmlich um Windkraft. Die Bürgerinitiative setzt sich dafür ein, alternative Flächen für Windkraft zu nutzen, die sich nicht im Naturpark oder im Wald befinden. Als Windkraft-Gegner sehen sich die drei dabei aber nicht. „Uns geht es um den Schutz der Dübener Heide“, betont Gehre.