Wittenberg/MZ - Am 11. November kam es um 14.09 Uhr in der Annendorfer Straße / Ecke Charlottenstraße in Wittenberg aus bisher unbekannten Gründen zunächst vor einem dortigen Barbershop zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In der weiteren Folge ging diese in eine körperliche Auseinandersetzung über und verlagerte sich in den Shop. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, wobei eine Person zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde.