Straßenkreuzung an der B2 in Wittenberg freigegeben

In Wittenberg wird eine Baustelle fertig.

Wittenberg/MZ - Am Donnerstagmittag, 8. September sollen in Wittenberg die Sanierungsarbeiten an der Kreuzung der B2 Berliner Chaussee mit der Annendorfer Straße planmäßig beendet werden. Das teilt das Sachsen-Anhalts Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit.

Damit könne die Kreuzung wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden. In den vergangenen drei Wochen seien auf rund 360 Metern Länge die Fahrbahnen erneuert worden. Kosten: knapp 250.000 Euro.