Die Straße An der Christuskirche in Kleinwittenberg wird als wichtige Nord-Süd-Achse angesehen. Derzeit laufen die Planungen. Wie sich die verschiedenen Verkehrsteilnehmer den Platz teilen sollen.

Wittenberg/MZ - Der beste Satz findet sich ganz am Ende der Informationsvorlage: „Aufgrund der Abschaffung der Straßenbaubeiträge fallen keine Beitragszahlungen an.“ Das wird die Anwohner freuen. Die Stadt Wittenberg beabsichtigt seit langem den Ausbau der Straße An der Christuskirche, nachdem in den Vorjahren bereits mehrere Nebenstraßen in Wittenberg-West neu gestaltet worden sind, darunter die Erich-Mühsam-Straße Ende 2020.