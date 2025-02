Straach/MZ. - Die Deutsche Post hat in Straach, Berkauer Straße 3, in den Geschäftsräumen der „Straacher Produktions und Handels GmbH“ einen neuen DHL-Paketshop eröffnet. Dort können Postkunden nun während der Öffnungszeiten der Tankstelle auch bereits frankierte beziehungsweise vorab gewogene Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarkensets kaufen.

Ähnlich wie bei Partner-Filialen setzt die Deutsche Post auch bei ihren DHL-Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels.

Das Ziel der Deutschen Post sei es, so Sprecherin Anke Blenn, mit ihren Standorten für die Kunden in Wittenberg auch weiterhin möglichst bequem und ohne lange Wege erreichbar zu sein. Postdienstleistungen rund um den Brief- und Paketversand seien aktuell in acht Partner-Filialen, sechs DHL-Paketshops und an acht DHL-Packstationen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen erhältlich,