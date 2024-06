Zörnigall/MZ - Seit dem 01. Juni wird die 12-jährige Stella Lynn L. aus Zahna-Elster OT Zörnigall vermisst. Am 01. Juni, gegen 18:30 Uhr, verließ die Vermisste ihr häusliches Umfeld und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor:

ca. 155 cm groß

pubertäre Gestalt

braunes, langes Haar

bekleidet mit schwarzem T-Shirt, hellblauem Pullover mit einem schwarzem Logo auf dem Rücken, hellblauer Jeans und weißen Schuhen

trägt eine schwarze, bemalte Umhängetasche

Stella Lynn L. aus Zahna-Elster OT Zörnigall wird vermisst. (Foto: Polizei)

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Tel. 03491/469-0 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.