Lichterkette am Nachthimmel über Wittenberg – Was sich hinter den Punkten verbirgt

Wittenberg/MZ - Beim Blick in den Himmel sehen die Menschen in der Region Wittenberg immer wieder eine Kette aus hellen Punkten. Etwa vier Minuten bewegt sie sich in gleichmäßiger Formation in Richtung Osten und verschwindet danach wieder. Erst am Sonntagabend um 17.44 Uhr ist diese Perlenkette von Augenzeugen der MZ wieder gesichtet worden.