Am Donnerstagabend haben mehrere Augenzeugen ein kurioses Schauspiel am Nachthimmel beobachtet und dokumentiert. Was es mit Beobachtungen in Bernburg und Könnern auf sich hat.

Eine Kette aus leuchtenden Punkten am Himmel hat am Donnerstagabend in Könnern für Aufregung gesorgt.

Bernburg/Könnern/MZ. - Beim Blick zum Himmel am Donnerstagabend wollten so manche in der Region Bernburg ihren Augen kaum trauen. Am Firmament erschien plötzlich eine Kette aus hellen Punkten, die sich immer weiter Richtung Osten fortbewegte. Auch in Könnern wurde das Himmelsphänomen beobachtet, das so manchem Rätsel aufgab.