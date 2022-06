Stadtfest „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg: Veranstalter zieht erste Bilanz

Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Marketing GmbH zeigte sich am Montag zufrieden mit den Besucherzahlen des Stadtfestes am Wochenende. Die neue Chefin des Unternehmens, Madlen Züchner, sagte der MZ: „Wir haben uns gefreut, dass wir so viele positiv gestimmte Gäste hatten.“ Sie wiederholte die Hochrechnung für die Besucherzahlen, die bereits vorab als Ziel ausgegeben worden war. 70.000 Menschen seien demnach insgesamt an den drei Tagen bei Luthers Hochzeit gewesen. Mitgerechnet würden hier auch diejenigen, die kein „Bändchen“ hatten, etwa Kinder, Teilnehmer oder Händler. Damit lägen die Zahlen auf dem Niveau von 2018.

