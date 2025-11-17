Freibäder und Bibliotheken in Gefahr? Viele Städte im Landkreis haben keinen genehmigten Haushalt. Am Problem wird überall gearbeitet. Wer es jetzt geschafft hat und wer noch nicht.

Städte in der Zwangslage - Wer jetzt genehmigte Haushalte hat

Städte müssen sich künftig am kaufmännischen Rechnungswesen orientieren. Auch in den Städten des Landkreises Wittenberg wird mit Hochdruck an der Änderung gearbeitet.

Wittenberg/MZ. - Für Bibliotheken gibt es keine neuen Bücher mehr, Freibäder werden geschlossen, Spielplätze gesperrt oder abgerissen und Stadtfeste oder Weihnachtsmärkte werden abgesagt. Ein Szenario, das auch Städten im Landkreis Wittenberg drohen könnte. In vielen Städten werden kreative Finanzierungsideen entwickelt. Es werden Spendensammlungen initiiert oder örtliche Unternehmen und selbst Einwohner gebeten, zu unterstützen. Seit Januar hat sich die Situation verschärft.