Im Kreis Wittenberg gab es mehrere Einrbrüche. unter anderem wieder in eine Kita in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - In der Nacht vom Sonntag zum Montag drangen unbekannte Täter in ein Hotel in Oranienbaum-Wörlitz ein. Eine Gebäudetür und ein Fenster wurden gewaltsam geöffnet und dabei beschädigt. Nach ersten Überprüfungen eines Hotelmitarbeiters wurde Bargeld in einer dreistelligen Eurosumme entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Spuren am Tatort wurden gesichert.

In eine Kita in Wittenberg drang ein unbekannter Täter am 21.07.2024 gegen 23 Uhr gewaltsam durch ein Fenster ein. Inwieweit etwas entwendet wurde, wird noch geprüft. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, welche im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens zeitnah zur Identifizierung eines polizeibekannten 34-jährigen Tatverdächtigen führten.

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in einen Imbiss in Jessen ein. Die beiden Imbiss-Betreiber schätzten den Sachschaden auf 500 Euro und den Wert des entwendeten Bargeldes auf zirka 1000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Spuren am Tatort wurden gesichert.

Am Montagmorgen gegen 01 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Tankstellengebäude in Wittenberg ein. Dabei zerstörten die Täter eine Gebäudetür, schlugen mehrere Wanddurchbrüche, zerstörten Heizungsrohre und einen Stromverteilerkasten. Aus Wertgelassen in Büroräumen wurde nach Mitteilung des 51-jährigen Geschädigten Bargeld in einem dreistelligen Eurobetrag entwendet. Den Sachschaden am Gebäude, einschließlich Wasserschaden, bezifferte er mit 50000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Spuren am Tatort wurden gesichert.