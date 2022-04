Sprachkurse für Ukrainer in Wittenberg gestartet

Wittenberg/MZ - Die ersten Deutschkurse für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und in Wittenberg Unterschlupf fanden, haben begonnen. Seit Montag laufen am Institut für deutsche Sprache und Kultur an der Leucorea drei so genannte Kompaktsprachkurse A1, geeignet also für Anfänger. Zwei richten sich an Erwachsene, einer an Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren.