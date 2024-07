In der Wittenberger Ortschaft Reinsdorf entsteht auf dem Gelände der Heinrich-Heine-Schule eine neue Sporthalle. Was jetzt in einer Zeitkapsel im Boden versenkt wurde und wie teuer das Vorhaben insgesamt ist.

Auf der Baustelle der Sporthalle „Heinrich Heine“ in der Wittenberger Ortschaft Reinsdorf ist am Dienstag eine Zeitkapsel versenkt worden.

Reinsdorf/MZ. - Seit 1994 ist Reinhard Rauschning (SPD) in der Kommunalpolitik. Am Dienstagnachmittag steht der Ortsbürgermeister von Reinsdorf auf dem Gelände der Heinrich-Heine-Schule in der Wittenberger Ortschaft. Er hat zunächst einen der begehrten Schattenplätze auf dem Boden des Erweiterungsbaus der neuen Sporthalle aufgesucht. Sie ist der Grund für die Zusammenkunft an diesem heißen 9. Juli. „Seit 23 Jahren rühren wir wegen dieser Halle“, sagt Rauschning zur MZ und auch, dass er ja nun aufhören könnte, das Ziel sei erreicht. Tatsächlich kann der Bau wohl als ein Beispiel für die Redensart „Was lange währt, wird gut“ gesehen werden.