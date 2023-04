Dessau/Coswig/MZ/AGE - Rund 100 Paddler der Region haben am Samstag mit einer ersten gemeinsamen Aktion ihre sportliche Saison 2023 eröffnet. Angepaddelt haben neben dem Kanuverein Coswig, der Roßlauer Paddlerverein und Mitglieder der Dessauer Junkers-Paddelgemeinschaft. Die Freizeitsportler starteten mit ihren Booten in Coswig und fuhren damit elbabwärts. Zwischenstopp war in Roßlau, wo unter anderem das Schiffermuseum besichtigt wurde. Gemeinsam Kaffee getrunken wurde am Ziel in Dessau beim Paddelverein.

Zur Saisoneröffnung wurde der 82-jährige Horst Wolfensteller mit dem Globusabzeichen des Deutschen Kanuverbandes ausgezeichnet. Der Coswiger kann auf insgesamt 40.000 erpaddelte Kilometer verweisen.