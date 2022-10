Sperrungen und Umleitungen - Im Landkreis werden Straßen saniert

Es wird Behinderungen für den Autoverkehr geben, wenn in den nächsten Tagen die Sanierungen von Straßen im Landkreis beginnen.

Wittenberg/MZ - Am 24. Oktober beginnen auf zwei Landesstraßen und an der B 187 im Landkreis Wittenberg umfangreiche Bauarbeiten. Autofahrer sollten sich in den nächsten Wochen auf Beeinträchtigungen einstellen und mehr Zeit für Umleitungen einplanen.

Labetz ist betroffen

An der L 126 in Labetz (Wittenberg) wird die Straßenentwässerung verbessert, damit sie auch bei Starkniederschlägen vor Überflutungen schützt. Dazu werden zwischen Hohndorfer und Hüfnerstraße Versickerungsmulden neben der Fahrbahn geschaffen. Außerdem soll der Straßenbereich an das Regenwasserkanalnetz angebunden werden.

Das Land investiere hier rund 350.000 Euro, teilte Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium weiter mit. Für die Arbeiten müsse dieser Abschnitt der L 126 (Zahnaer Straße) bis voraussichtlich 2. Dezember voll gesperrt werden. Eine Umleitung führte über die Kreisstraße 2010 und die B 2 (Dr.-Behring-Straße/Potsdamer Ring/ Triftstraße/Dresdner Straße). Gebaut wird auch an der L 121 zwischen Düben und Hundeluft (Coswig), wo auf gut drei Kilometern die Fahrbahn grundhaft saniert werde. Dafür stelle das Land rund 850.000 Euro bereit. Für die Fahrbahnerneuerung muss der Abschnitt der L 121 ebenfalls voll gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt über die K 2002 (Dübener, Lukoer Straße) und ab Thießen über die L 120. Am 4. November soll die Straße wieder freigegeben werden. Die Arbeiten würden bewusst in die Herbstferien gelegt, damit der Schulbusverkehr von den baubedingten Beeinträchtigungen weitgehend verschont bleibt.

Neuer Asphalt für B 187

Auf der B 187 wird zwischen der Anschlussstelle Coswig der A 9 und der Kreuzung am Abzweig Buroer Feld gebaut. An dem rund 500 Meter langen Abschnitt werden die alten, durch hohe Verkehrsbelastung und Witterung stark geschädigten Asphaltschichten abgefräst und neu aufgebaut. Die Kosten betragen 900.000 Euro.

Zum Feierabendverkehr am 15. Dezember soll alles fertig sein. So lange muss die Strecke voll gesperrt werden. Die Richtungsverkehre werden getrennt umgeleitet – zur A 9 über die Sandbreite, nach Coswig über die Fichtenbreite. Ampeln regeln den Verkehr.