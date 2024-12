Das Basso in Bad Schmiedeberg war das erste Spaßbad in Ostdeutschland. Mit seiner Schließung 2009 ist es für die Stadt und ihre Bewohner mehr und mehr zum Alptraum geworden. Nun platzte ein lang erwarteter Versteigerungstermin.

Spaßbad wird zum Albtraum - mit dem maroden Basso in Bad Schmiedeberg geht es nicht voran

Seit seiner Schließung 2009 modert das Basso in Bad Schmiedeberg vor sich hin. Vandalismus und Verfall setzten dem Freizeitbad zu.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Von Julius Lukas Der Treppenturm zur Wasserrutsche sieht, zumindest von außen betrachtet, noch immer so aus, als könnte schon im nächsten Moment ein Kind die grauen Stufen nach oben stürmen. Durch die Glasfenster wirkt es, als würde der Badebetrieb nur kurz pausieren. Schaut man jedoch etwas weiter, zur grünen Röhre, durch die einst tausende Menschen in kurvenreicher Fahrt nach unten sausten, wird klar, wie lange schon niemand mehr im Spaßbad Basso eine wilde Wasserfahrt wagte. Die 90 Meter lange Plastikröhre ist vergilbt, vom Metallgestell platzt der Lack ab, alles ist zugewuchert und verrostet. Das Basso in Bad Schmiedeberg ist ein Lost Place geworden, ein verlorener Ort, der allenfalls noch Fans morbiden Charmes anlockt.