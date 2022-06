Sommerfest in Thiessen für die Kita „Rosselspatzen“ ein voller Erfolg

Kinderaugen leuchten wieder nach zweijähriger Zwangspause. Was der Nachwuchs alles beim Sommerfest erlebt.

Thiessen/MZ - Es war die Kübelspritze und die damit zu treffende Pyramide aus Plasteeimern, die am Mittwochnachmittag schon nach kurzer Zeit unter den Jungen und Mädchen hoch im Kurs stand. Nachdem das traditionelle Sommerfest der Thießener Naturpark-Kindertagesstätte „Rosselspatzen“ aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren ausfallen musste, konnte in dieser Woche endlich wieder - bei bestem Wetter - gefeiert werden.