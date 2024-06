Gräfenhainichen/MZ. - Gräfenhainichen ist von der Braunkohle geprägt. Der Gremminer- und der Gröberner See zeugen noch davon. Das weltgrößte Kraftwerk steht in unmittelbarer Nachbarschaft. Doch dieser fossile Energieträger ist passé. Überall ist Energiesparen angesagt.

Die Gräfenhainichener Wohnungsgesellschaft unter Leitung von Tobias Bommert hat sich auf die Fahne geschrieben, dem neuen Energiemarkt Rechnung zu tragen. Nachdem Gebäude energetisch saniert sind, suchte man nach einer Möglichkeit, solare Energie zu gewinnen und damit die Kosten für Strom dauerhaft zu reduzieren, wenn nicht gar zu minimieren. Da kam die gute Zusammenarbeit mit dem Energieberater ESP Harsdorf aus Dessau gerade recht. Denn dieser wies auf die neue Modulgeneration, Flexmodule für Flachdächer hin. Diese werden auf die Dachdämmung direkt mit aufgeklebt. Möglich wird das durch die extrem dünne Bauweise der Module. „Sie sind nur etwa zwei Millimeter dick“, sagt Tobias Bommert, „liefern aber die selbe elektrische Arbeit von 435 Watt je Modul, wie die normalen auch.“

So kommen in diesem Pilotprojekt, das wohl deutschlandweit einmalig ist, rund 300 Module erst einmal auf das Dach der Verwaltung. Dies entspricht einer Leistung von 48 Kilowattstunden Peek. Sollte dieses Projekt positive Ergebnisse liefern, so sollen in Zukunft die Flachdächer aller Häuser der Wohnungsgesellschaft mit dieser Art PV-Anlage ausgerüstet werden.

„Flächen haben wir genug“, meint Bommert und blickt vom Dach aus auf die Blöcke in der Gartenstraße und dem Poetenweg. „Es gibt zahlreiche Vorteile dieser Module“, wirft Bürgermeister Enrico Schilling ein. So braucht man weder Windlast noch Vandalismus zu fürchten. Zusätzlich dichten diese Module auch komplett wasserdicht ab. Gut 100.000 Euro nahm man dafür in die Hand. Und weil das Gerüst einmal stand, wurde auch gleich noch die Gebäudehülle frisch gestrichen.