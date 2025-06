Blumenladen schließt Floristin wird Eisverkäuferin: Neue Pläne für Laden in Zahna

Die Floristik Werkstatt in Zahna schließt. Die Inhaberin, die einst sogar für Könige dekorierte, verkauft künftig Softeis. Was sich in der Branche verändert hat und warum sie diesen Schritt geht.