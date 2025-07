Die 99-jährige Uhr der Michaeliskirche in Großleinungen ist wieder vollständig. Wie die Kirche zu ihren neuen Ziffernblättern kam und warum das alles nicht so einfach war.

Wie die Kirche in Großleinungen zu neuen Ziffernblättern kam

Neben der Feuerwehr Großleinungen und weiteren Helfern waren auch die Lackiererei Jüngling sowie WPM Werbe Projekt Medien GmbH an der Restaurierung beteiligt.

Großleinungen/MZ. - So einfach wie es aussieht, war es nicht. Sieben Leute brauchte es, um die neuen Ziffernblätter am Kirchturm in Großleinungen emporzuziehen.