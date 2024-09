Das Renaissance Musikfestival steht unter dem Motto „Thank you for the Music“. Zum Auftakt gibt es Barockkompositionen im Einklang mit Beatles-Rhythmen.

So wurde das Renaissance Musikfestival in Wittenberg eröffnet

„Thank you for the Music“

Wittenberg/MZ. - Das diesjährige Renaissance Musikfestival steht unter dem Motto „Thank you for the Music“, ein Erfolgstitel von ABBA. Es widmet sich dem Phänomen der Popularmusik in vier Jahrhunderten.