Mehr als 250 Brutpaare im Landkreis So viele Kraniche wie nie: Ornithologe aus dem Kreis Wittenberg kennt die Gründe hierfür

In Sachsen-Anhalt werden immer mehr Kraniche gezählt. Ornithologe Axel Schonert erklärt in der Gassmühle in Rotta, warum die Zugvögel hierzulande einst sehr selten waren.