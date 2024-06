So feiert Ingeborg Dalichau ihren 100. Geburtstag

Wittenberg/MZ. - Ingeborg Dalichau hat am Dienstag ihren 100. Geburtstag im Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ in Wittenberg gefeiert. Als erste Gratulanten überraschten am Morgen die Geschäftsführerin Sindy Müller-Koch und der Fachbereichsleiter Bürger und Service der Stadt Wittenberg, Frank Scholz, die Jubilarin.