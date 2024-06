Gräfenhainichen/MZ - Bereits zum 75. Mal feierten die Abiturienten des Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Gymnasiums ihr bestandenes Abitur mit einem zünftigen Handwagenumzug durch die Heidestadt.

Angeführt von der Schalmeienkapelle aus Schleesen und dem Lehrerkollegium konnten dieses Jahr insgesamt 51 Absolventen in einem der zum Teil schrill dekorierten Handwagen Platz nehmen und so an vielen Eltern, Großeltern und weiteren Zuschauern am Straßenrand vorbei flanieren. Auf der Pole-Position startete Hendrik Engmann, der mit 764 Punkten und einem Notendurchschnitt von 1,4 das beste Abiturzeugnis hatte. Im Übrigen dicht gefolgt von Caroline Semsch, die mit 760 Punkten ebenfalls einen 1,4er Schnitt erreichte. FOTOS: Andreas Hübner