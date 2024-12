Wittenberg/MZ. - Am ersten Adventswochenende eröffneten vielerorts im Landkreis Wittenberg die Advents- und Weihnachtsmärkte. In Wörlitz begann der traditionelle Markt zum ersten Advent bereits am Freitag mit dem feierlichen Anschnitt des Stollens. Bis Sonntag konnten die Besucher entlang der Kirchgasse und auf dem Platz am Marschstall vielfältige weihnachtliche Angebote entdecken. Auch zahlreiche Höfe der Parkstadt waren festlich geschmückt und luden mit ihrem Warenangebot zum Stöbern ein. Ein stimmungsvoller Höhepunkt war das feierliche Entzünden der ersten Adventskerze vor dem Schloss, begleitet von der „Winterfee“ und den Tanzkindern.

