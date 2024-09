Moritz Singbeil und Konstantinos Goulas betreiben seit Juli gemeinsam das voll automatisierte „Snack Eck“ auf dem Boulevard in Gräfenhainichen. Welche Strategien sie verfolgen.

Gräfenhainichen/MZ. - Direkt am Anfang des Gräfenhainichener Boulevards wirkt das kleine Ladengeschäft in der August-Bebel-Straße eher unscheinbar. Trotzdem schickt sich das im Juli eröffnete „Snack-Eck“ an, ein voller Erfolg zu werden.